I Maestri del Mistero, la collana a fumetti ispirata ai classici della letteratura arriva in libreria

Arriva in libreria Roberto Recchioni presenta: I Maestri del Mistero, la collana a fumetti ispirata ai classici della letteratura del mistero. Il ritratto di Dorian Gray, Il mastino di Baskerville, Il giro di vite e I delitti della Rue Morgue e altri racconti (Edizioni Star Comics, 112 pp, 14 euro) nella più fedele trasposizione a fumetti mai realizzata, racchiusa in quattro volumi di pregio curati da Roberto Recchioni (Dylan Dog, Orfani). La collana sarà disponibile in libreria per intero - comprensiva dei quattro volumi - a novembre.