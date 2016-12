I consigli e le ricette di Marco Bianchi per vincere la pigrizia e la ciccia

10:00 - Durante i mesi freddi, la tentazione di crollare in letargo sul divano, magari dopo una bella cena fritta&unta, è quasi irresistibile. Con "Io mi muovo. Esercizi e ricette per mantenersi in forma", Marco Bianchi ci aiuta a combatterla con successo (e a rimanere in forma) con due strumenti: nuovissime ricette belle&buone e i consigli di Dany, personal trainer guru delle HIIT, un’attività funzionale a forte impatto adatta a tutti.

Per entrare a far parte della famiglia dei "guerrieri", basterà seguire la routine di trenta giorni che propone, da ripetere fino al ritorno della primavera. Ogni mattina un #smsdellasalute vi dirà quali esercizi eseguire: pochi minuti di movimento a regola d’arte, quando potete e dove meglio riuscite, che basteranno a garantire il mantenimento dei risultati ottenuti durante i mesi più caldi.



Trenta giorni così e muoversi diventerà naturale come bere un bicchier d’acqua. Non possono mancare, inoltre, i consigli di alimentazione di Marco e le sue ricette, per non perdersi niente delle mille bontà che la natura ci offre, anche in inverno. Frutta secca, mele, agrumi, tutta la grande famiglia dei cavoli, e ancora zucche, barbabietole e bevande calde dovranno costituire la base della vostra alimentazione nei prossimi mesi, insieme ai "buoni sempre", quei prodotti che madre natura ci offre in ogni periodo dell’anno, proprio perché i nostri corpi ne hanno costantemente bisogno.



Pirofila di zucca e salmone, un tripudio di sapori; crumble di mele per chi ama la croccantezza; polpettine di merluzzo e noci, una bomba di grassi buoni e omega 3. Il podio della bellezza&bontà, però, spetta senza dubbio ai voluttuosi baci di champignon ripieni di tonno, capperi e caprino, che tutto sembrano fuorché una ricetta della salute.



Io mi muovo. Esercizi e ricette per mantenersi in forma

di Marco Bianchi

Mondadori

240 pagine

euro 17

Leggi un passo del libro:



"Sano è bello. E anche buono, gustoso e, soprattutto, felice. Non mi stancherò mai di ripeterlo: mangiare bene e muoversi quanto basta sono gli ingredienti di base per una vita all’insegna del benessere e del dinamismo. Ne sono talmente convinto che non solo ho fatto del mio corpo un «laboratorio» per dimostrarvi ogni giorno gli effetti positivi di uno stile di vita attivo e di scelte alimentari virtuose, ma ho anche lanciato una campagna di informazione. L’ho chiamata #iomimuovo, perché la sedentarietà ne uccide tanti quanti il fumo – anzi, di più. È un dato impressionante, vero? Per me sì, e molto. I pigri si arrendano: mangiare sano, non bere, non fumare e rinunciare ai cosiddetti «vizi» non è sufficiente. Bisogna muoversi. D’altra parte, poche cose sono gratificanti ed entusiasmanti come dedicarsi al proprio sport preferito e osservare i propri miglioramenti day by day. Io lo faccio in rete: dopo aver pubblicato un videoappello sul mio blog, ho cominciato a postare sulle mie pagine social un diario fotografico, attraverso il quale racconto la mia routine quotidiana – quanto mi muovo, che attività faccio, cosa mangio. A chi stesse già pensando «non ho tempo» o «non posso permettermi la palestra» rispondo: leggete e stupitevi. Bastano pochi minuti di movimento al giorno. Saranno la vostra assicurazione per vivere bene, in salute e a lungo. Sui 10.080 minuti che compongono la vostra settimana, appena 70. Un centoquarantaquattresimo. Un tempo brevissimo, vero? E non è nemmeno necessario preparare la maratona di New York o scalare il K2: potete decidere di camminare, correre, saltare, ballare, oppure semplicemente rinunciare all’ascensore e fare le scale. Pochi minuti, dicevamo. Dopo avervi «messo in riga» con 50 minuti 2 volte alla settimana, ora che stiamo per entrare nei mesi invernali – durante i quali si ha meno voglia di sudare e di fare sport all’aria aperta – vediamo come gestire la fase di mantenimento, in modo da arrivare già in forma alla primavera. In Io mi muovo. 10 minuti per 30 giorni troverete consigli alimentari, ricette sfiziose e salutari, approfondimenti sui cibi più adatti alla stagione, oltre a tanti suggerimenti per alzarvi dal divano senza rimpianti e dedicarvi a voi stessi nel migliore dei modi, cioè facendo sport. Il tutto organizzato in una routine di 30 giorni, da ripetere fino alla primavera. Buona lettura!"