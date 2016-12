I bambini visti da un non genitore

15:10 - Psicologi, pediatri, tate, madri, padri … Di solito, un libro sui bambini, viene scritto dalle categorie appena citate, a garanzia di una buona conoscenza dell’argomento. Piccoli però lo siamo stati tutti. E spesso , a dispetto dell’anagrafe, il fanciullo che è in noi continua a vivere, soprattutto se non si hanno ancora avuto figli.



Lo scrittore milanese Stefano D’Andrea non è un genitore. E partendo da questa posizione “non privilegiata”, ci conduce in un viaggio poco convenzionale sul mondo dell’infanzia. “La vita è una pizza”, edizioni Corbaccio, è un collage di microracconti, riflessioni , impressioni, sospeso tra il passato dell’autore, con scorci autobiografici del suo essere stato bambino, e un presente di amici che diventano mamme e papà, le loro difficoltà e poi osservazioni, aneddoti e domande, necessariamente senza risposta, sulla talvolta difficile convivenza tra genitori e figli, strappandoci più di un sorriso e qualche lacrima. Abbiamo chiesto a Stefano D’Andrea di parlarci del suo libro.





Un estratto del libro.

Non si sentiva a disagio a trattare qualcosa che non conosce?

Al contrario, mi interessano le cose che mi incuriosiscono. E poi io conosco i bambini come tutti, perché lo sono stato. Cerco di raccontare storie per uomini e donne, che aiutino ad avere a che fare con i giovanissimi e con la propria “parte bambina”.



È una guida tipo istruzioni per l’uso o manuale del perfetto genitore?

Non mi permetterei mai di dare suggerimenti a madri e padri, non sapendo cosa si prova a esserlo. Però uno sguardo esterno può servire. Ho molti amici con figli e sono uno spettacolo multiforme e imprevedibile.



Quanto c’è di autobiografico nelle storie raccontate?

Non nego che molti pezzi sono scritti pensando ai miei genitori e a tutto ciò che di perfettibile ci sia stato nel loro percorso.



Una specie di lettera al padre del terzo millennio?

E alla madre. Ma senza mai rimproverare. Dice che le colpe dei padri ricadono sui figli ed è sempre stato così quindi c’è poco da lamentarsi, non c’è nulla di nuovo.



Ci sono pezzi divertenti e altri commoventi, non era deciso sul tono da dare al libro?

Lo ero, doveva essere il tono della vita. Di recente ho visto un breve video che mi ha emozionato. Ai funerali dei giornalisti di Charlie Hebdo, il presidente Francois Hollande stava abbracciando i superstiti, ancora scioccati dalla strage a cui erano scampati il giorno prima, quando un piccione ha defecato sul suo cappotto. Sono tutti scoppiati a ridere, e non solo non c’era nulla di male, ma il sorriso è rimasto sui loro volti per un bel po’. La vita è così.



Quindi non è una pizza?

Anche dipende da dove la vedi. La metafora della pizza è un brano del libro, il tentativo di un padre di raccontare a un ragazzino il senso del tempo che passa e dei cambiamenti che avvengono nel modo di vedere le cose.



C’è una frase che rappresenta il suo libro più di altre?

Il mio gatto trova piacere osservando il rubinetto della vasca da bagno e attendendo che cada una goccia. Succede circa una volta ogni mezz’ora. Nel frattempo l’attesa è carica di emozione e aspettative.



Stefano D’Andrea

La vita è una Pizza

Edizioni Corbaccio

Pagine 200