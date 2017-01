Hpv week, la settimana di salute e cultura per le donne

L’ultima settimana di gennaio è tradizionalmente dedicata alla prevenzione del cancro della cervice uterina. Fondazione Donna ha offerto informazioni e distribuito gratuitamente self samples per il test di HPV presso i presidi sanitari Sacco, Fatebenefratelli, Buzzi e Macedonio Melloni e venerdì 27 gennaio conclude in bellezza con lo spettacolo teatrale intitolato "Un personaggio, L'uomo dal fiore in bocca, in cerca d'autore".