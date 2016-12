Harry Potter, sorpresa di Halloween per i fan: arriva una nuova storia

La nuova storia - Nel racconto si ripercorrerà la vita del sottosegretario Anziano del Ministero della Magia e professoressa a Howgarts, Dolores Umbridge. La strega, interpretata nel film da Imelda Staunton, ha fatto la sua comparsa nel libro "Harry Potter e l'ordine della Fenice", il primo della saga. È ricordata soprattutto per aver costretto Harry Potter a tatuarsi la frase "Non devo dire bugie" con la penna che scrive con il sangue.



Il precedente - Non è la prima volta che la Rowling sceglie il web per pubblicare una storia. Soltanto a luglio aveva lanciato un altro racconto. Il protagonista è un trentenne Harry Potter che incontra Ron Weasley, Hermione Grainger, Luna Lovegood e Neville Longbottom per la coppa del mondo di Quidditch.