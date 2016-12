10 settembre 2015 Guinness World Record 2016: lancio mondiale per i suoi primi 60 anni Il fenomeno editoriale, che ha già venduto 132 milioni di copie in più di 100 Paesi, torna con personaggi incredibili e fantastiche fotografie Tweet google 0 Invia ad un amico

15:13 - La tartaruga più veloce, il carretto degli hot dot più grande, la più grande collezione di memorabilia di Batman. Sono solo alcuni dei personaggi e delle storie raccontati nel Guinness World Records 2016, edito Mondadori, in uscita il 10 settembre in contemporanea in tutto il mondo, a 60 anni esatti dalla pubblicazione della sua prima edizione.

Il libro, che racconta ancora una volta un’immensa varietà di record inediti e spettacolari, include pagine speciali dedicate ai viaggi epici, ai primati più incredibili del corpo umano spiegati in forma grafica, a internet e alle le tappe della più importante innovazione tecnologica nella storia, agli edifici più alti al mondo, alle verdure giganti e molto altro. Sfogliandolo si rimarrà colpiti dai nuovi record registrati e si scoprirà come sono cambiati dal 1955, anno della sua prima uscita.



Tra i protagonisti di questa edizione c'è la Tartaruga più veloce con i suoi 0,28m/s, che ha infranto un record imbattuto dal 1977, la Penna a sfera più grande, realizzata a mano da Acharya Makunuri Srinivasa in India (misura 5,5 m), André Ortolf che ha centrato il primato per i 100 m più veloci con gli zoccoli ai piedi in 16,27 secondi. Non manca poi il Carretto degli hot dog più grande (2,81 m di larghezza, 7,06 m di lunghezza e 3,72 m d’altezza dal suolo alla maniglia), appartiene a Marcus “Hot Dog Man” Daily di Union, Missouri, cuoco di 44 anni che serve ogni giorno 300 clienti. C'è la coppia più alta, è cinese e ha un’altezza complessiva di 423,47 cm: Sun Mingming, di 33 anni, e sua moglie Xu Yan, di 29 anni, alti rispettivamente 236,17 cm e 187,3 cm.



Nel libro trova spazio anche lo Special One. José Mourinho ha ottenuto quattro primati: nella stagione 2004/05, sulla panchina del Chelsea, il tecnico portoghese ha battuto il record di punti ottenuti in una singola stagione di Premier League e col Chelsea ha subito solamente 15 gol. Detiene inoltre il record d’imbattibilità di match casalinghi in Premier League ed è l’allenatore più giovane di sempre ad aver raggiunto le 100 panchine in Champions League.