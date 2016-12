Guida pratica per aspiranti star, ecco "Come affrontare un talent show"

10:00 - Come affrontare un talent show? Se lo chiedono migliaia di giovani e meno giovani, aspiranti artisti e debuttanti allo sbaraglio sparsi per l'Italia. Se lo sono chiesto anche Julian Borghesan e Sergio Dall'Ora, due esperti del settore che hanno deciso di condividere la loro decennale esperienza in un libro intitolato appunto Come affrontare un Talent Show?



Per "trasformare la passione in professione", infatti, senz'altro non basta crederci. Sono necessari anche i segreti del mestiere riguardo al look, alla scelta dei brani, alla gestione dello stress da gara: consigli che i due autori dispensano nel loro libro, strutturato come un vero e proprio manuale. A corollare l'opera i contributi video con i racconti e le esperienze di famosi giudici dei talent televisivi e di chi attraverso queste particolari competizioni ha raggiunto il successo.



Come affrontare un Talent Show

di Julian Borghesan e Sergio Dell'Ora

Edizioni Curci

euro 13,00



