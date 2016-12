Google celebra Alda Merini nella giornata mondiale della poesia

La celebrazione della giornata mondiale della poesia riconosce al verso poetico un importante ruolo nella promozione del dialogo e della comprensione interculturale, della diversità linguistica e culturale, della comunicazione e della pace. Lo scopo di questa ricorrenza è quello di promuovere la scrittura, la lettura, l'editoria e l'insegnamento del verso poetico in tutto il mondo e "dare un riconoscimento fresco e un nuovo impulso ai movimenti di poesia regionali, nazionali ed internazionali". Segnaliamo alcune delle iniziative più interessanti organizzate oggi dedicate all'evento.



A Milano la "Casa delle Arti – Spazio Alda Merini" mette in scena la prima edizione del Premio di Poesia Casa Museo Alda Merini a partecipazione gratuita, per sostenere e diffondere la poesia contemporanea scritta e performativa. Sempre a Milano il "Centro Culturale di Milano" organizza il “Concerto per sole voci poetiche”, alle ore 18.30 all'Auditorium Palazzo del Lavoro Piazza IV Novembre 5.



A Roma invece, nella sede dell'Accademia di Romania, l'EUNIC (Istituti di cultura nazionali dell'Unione Europea) ha in programma letture in lingua originale con traduzioni proiettate su schermo dei versi di un poeta per ogni nazione partecipante.



Infine si segnala la curiosa iniziativa "Pay with a Poem" a Firenze, con cui i bar consentiranno ai propri clienti di pagare il loro caffè scrivendo un breve poema.