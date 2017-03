Gli anni d'oro di Ali Eskandarian, tra New York, Dallas e Teheran

Questa è una storia con un finale triste ed amaro. Quello che ha luogo nel 2013, quando il cantautore americano di origine iraniana, Ali Eskandarian , viene ucciso a colpi di fucile, insieme ad altri due membri del suo gruppo musicale, " The Yellow Dogs ". Il killer è un musicista rivale, che mette così fine al sogno di Ali di diventare una rockstar. Un sogno vissuto tra New York , l' Iran della rivoluzione kohmeinista e Dallas . Quel sogno è raccontato in "Golden Years ", il libro che Eskandarian stava ultimando poco prima di morire.

Così i ricordi dell'infanzia a Teheran si alternano alla quotidianità di una vita tenuta in piedi con il nastro adesivo a New York, dove un gruppo di ragazzi si trova ad affrontare tutta la disillusione (temperata dall’orgoglio) data dal trovarsi a vivere ai margini di una società ottusa e capitalista. I giorni passano tra l'uso di una droga e l'altra, sesso occasionale consumato quasi come passatempo contro la noia, e un unico vero faro da raggiungere: l'affermazione nel campo del rock.



Nei mesi precedenti all'omicidio, Ali stava discutendo con il suo amico olandese Oscar van Gelderen, editore, di questo romanzo. Un romanzo che Ali ha lasciato in forma incompiuta. Ma anche in quella forma primigenia quella testimonianza era così brulicante di vita che meritava di essere presa, rimodellata e data al mondo. Sono stati i genitori dello stesso Eskandarian a lasciare van Gelderen l'incombenza di farlo arrivare al pubblico. E' così che "Golden Years" è stato pubblicato in almeno dieci Paesi, Stati Uniti e Gran Bretagna compresi. Alla fine il sogno di Ali diventare una grand rockstar non si è realizzato, ma ha lasciato ai posteri un grande "romanzo iraniano-americano".



Ali Eskandarian - Golden Years

Giunti Editore - Collana Scrittori Giunti

Pag. 224 - euro 17,00