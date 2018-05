Gli "Alieni" atterrano a Milano: una mostra per conoscere gli extraterrestri

Mostruosi come Alien o teneri come E.T., gli alieni esercitano da sempre un enorme fascino tanto che a loro sono stati dedicati fumetti, film, serie Tv. Ora gli extraterrestri atterranno a Milano, precisamente al "Wow Spazio" del museo del Fumetto che ospita la mostra "Alieni" . Albi rari, tavole originali, manifesti cinematografici, statue, ricostruzioni in 3D, maschere, gadget, libri d’epoca e filmati sono in esposizione dal 26 maggio al 30 settembre , con un mese di pausa ad agosto . Protagonisti della mostra gli extraterrestri più celebri del cinema, del fumetto e della televisione: dalle creature di Star Wars ad Alf, da Roger di American Dad a Superman, non tutti lo ricorderanno, ma anche lui è un alieno.

La mostra "Alieni" arriva a Milano Ufficio stampa 1 di 11 Ufficio stampa 2 di 11 Ufficio stampa 3 di 11 Ufficio stampa 4 di 11 Ufficio stampa 5 di 11 Ufficio stampa 6 di 11 Ufficio stampa 7 di 11 Ufficio stampa 8 di 11 Ufficio stampa 9 di 11 Ufficio stampa 10 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La mostra è pensata come un viaggio nel mondo degli extraterrestri, 2mila anni di immaginario sugli alieni riassunti con tavole originali, video, manifesti cinematografici e tanto altro. Ad aprire la mostra è una sorta di prefazione storica: ingrandimenti, estratti ed edizioni rare per raccontare i primi extraterrestri illustrati in letteratura, da “La storia vera” di Luciano di Samosata (II secolo dopo Cristo) a “La guerra dei mondi” di H. G. Wells (1897). Si può così ammirare l’aspetto originale di uno dei primissimi alieni illustrati della storia ma anche ascoltare dalla voce di Orson Welles la cronaca marziana che tenne incollati alla radio milioni di statunitensi esattamente nel 1938.



Si passa poi a un classico del fumetto come “Saturno contro la Terra”: intorno alla statua del perfido saturniano Rebo - prestito del Museo del fumetto di Lucca - si possono ammirare i giornali d’epoca e le rarissime edizioni straniere degli anni Quaranta della celebre storia illustrata. Non manca Superman: attorno alla sua statua sono esposte varie versioni della sua nascita sul pianeta Krypton. Anche “Star Trek” e “Star Wars” hanno fatto la storia con i loro extraterrestri più diversi e stravaganti: presenti in mostra riproduzioni, diorami, statue e maschere in lattice degli alieni più celebri delle due serie.



All'interno della mostra ampio spazio è dedicato al fumetto che nell'invenzione di mondi alieni la fa da padrone. Il percorso procede poi per tappe con focus dedicati ai grandi capolavori del cinema che ci hanno raccontato gli alieni più diversi: La guerra dei mondi (1953), Il pianeta proibito (1956), Independence Day (1996), Men in Black (1997), E.T. (1982) e soprattutto Alien (1979), la creatura mostruosa diventata stereotipo alieno per eccellenza.



Si passa poi agli alieni animati: dal simpatico Marvin, il piccolo alieno vestito da centurione romano che rende la vita impossibile a Daffy Duck, a Goku di Dragon Ball, fino al tenero Stitch disneyano o al divertente Roger, protagonista della serie American Dad. Senza dimenticare il tenero Alf, alieno mangiagatti protagonista dell’omonima serie televisiva, oppure lo strampalato Mork che viene da Ork, interpretato da un giovanissimo Robin Williams nell'amata serie "Mork e Mindy". E ancora l’universo degli alieni Marvel, per esempio gli Skrull, i Kree, i Chitauri e soprattutto Thanos, antagonista del recentissimo kolossal Marvel Avengers: Infinity War.



Uno spazio è dedicato ai “veri” avvistamenti di Ufo ed extraterrestri, attraverso numeri della Domenica del Corriere che hanno presentato in copertina gli episodi più famosi. Ma non solo, a completare la panoramica: diorami in Lego, oggetti da collezione, giocattoli, libri e memorabilia.



Alieni

Wow Spazio Fumetto (Museo del Fumetto), Milano

dal 26 maggio al 30 settembre 2018 (chiusura estiva dal 30 luglio al 31 agosto)

Per ulteriori informazioni clicca qui