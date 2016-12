Giuseppe Rossi a nudo: "Gli infortuni e la forza di rialzarmi A modo mio"

12:40 - Ha nome italiano e mentalità americana, Giuseppe Rossi, oggi attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana. Per il suo primo libro ha quindi voluto un titolo bilingue e il racconto di come è riuscito a rialzarsi ogni volta che il destino lo ha sgambettato e spinto a terra ("A modo mio (My way), Mondadori, 144 pagine, 16 euro). Dal primo serio infortunio sul campo del Real Madrid, la sua carriera rievoca gli elementi essenziali di un racconto epico: l’eroe con incredibile talento e con il tallone d’Achille posizionato nel ginocchio destro, cha passa dalla gloria di una strepitosa vittoria alla polvere dell’ennesimo crack fisico.



Ma il suo doppio talento, piedi buoni e testa fina, ha permesso a Rossi di rimettersi sempre in piedi, a colpi di interventi chirurgici, pazienza, fisioterapia, esercizi di ogni tipo e soprattutto aggrappandosi a una volontà d’acciaio, alla certezza che ci sarà sempre un domani, alla consapevolezza che il sacrificio produce sempre i suoi frutti, senza mai cedere al facile lamento della vittima.



"A modo mio (My way)" è il libro che racconta il talento e la mentalità, la sfortuna e la grinta, la fantasia e la fatica di un campione, e le armi che utilizza per vincere la sua battaglia contro la sventura. Per diventare più forte degli infortuni, più forte del dolore, più forte dello scoramento, più forte di prima.

