Giornalisti, lo storico Premio Ilaria Alpi si trasforma: nasce DIG

Ci sono diversi premi giornalistici in Italia ma il Premio Ilaria Alpi, per anni, è stato qualcosa di diverso. Un punto di riferimento ma anche un'occasione per tanti giovani talenti di essere segnalati, in un mondo che, trasformandosi, ha finito per cambiare anche profondamente l'affascinante lavoro dell'inviato e il modo stesso del reportage giornalistico. Ad esso, nonostante che Ilaria fosse una giornalista della Rai-Tg3, negli anni abbiamo collaborato anche noi giornalisti di Mediaset. Toni Capuozzo, primo fra tutti, e poi anche il sottoscritto, spedito senza meriti in Giuria dal mio allora Direttore Enrico Mentana.



Ora per esplicita e molto dignitosa decisione di Luciana Alpi, il Premio si trasforma. I giovani di Riccione, insieme al Comune, alla Regione Emilia Romagna, a Rai News, al sindacato e all'Ordine dei Giornalisti, hanno deciso di non mollare. Anzi, di ricominciare. Il premio ora si chiama DIG, acronimo di Documentari, Inchieste, Giornalismi ed è dedicato a opere giornalistiche video o inedite della durata massima di 52 minuti. I video devono essere stati realizzati dopo il primo gennaio 2014.



TgCom24, con orgoglio, contribuisce alla diffusione e al sostegno del Premio DIG. Una nuova avventura cui dedicare fiducia e interesse. Qui trovate il testo completo del bando.