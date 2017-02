Giornalismo: annunciati i 16 vincitori del Premio Biagio Agnes

Tutti i premiati nelle diverse aree tematiche:

Premio Internazionale: John Micklethwait, direttore di Bloomberg News, network mondiale di news con sede a New York e filiali in tutto il mondo;

Premio alla Carriera: Gianni Clerici, giornalista esperto di tennis tra i più famosi al mondo, noto per le sue telecronache innovative; unico giornalista italiano inserito nella Hall of Fame;

Premio per la Carta Stampata: Maurizio Molinari, direttore de La Stampa, per la vocazione alla politica estera e ai temi economici;

Premio per la Stampa Periodica: Giorgio Mulè, direttore del settimanale Panorama;

Premio per la Televisione: Alberto Angela, re della divulgazione scientifica; una delle sue operazioni di maggiore successo, con record di ascolti, è stata la sua trasmissione culturale "Stanotte a San Pietro" (Rai1);

Premio per la Radio: Carmela Giglio, inviata del Giornale Radio Rai, per l'eccellente lavoro in campo di politica estera, di cui ha seguito i principali avvenimenti, come le elezioni presidenziali americane, dalla vittoria di George Bush nel 2004 all'ultimo duello Clinton-Trump 2016;

Premio Cronaca e Attualità: Mario Ajello, analista e articolista di punta de Il Messaggero, commentatore di fatti politici e culturali;

Premio Giornalista Scrittore: Massimo Gramellini, da poco editorialista de Il Corriere della Sera; per l'eleganza e l'incisività dei suoi corsivi; il suo libro "Fai bei sogni" ha venduto due milioni di copie; il regista Marco Bellocchio ne ha tratto un film nel 2016;

Premio Medicina e Informazione Scientifica: Carla Massi, responsabile del settore Medicina e Sanità del quotidiano Il Messaggero;

Premio Giovani Under 35: Caterina Dall'Olio, 29enne videomaker e inviata di TV2000, per le sue interviste e i reportage cronaca, su temi di attualità, sociali e sulla criminalità organizzata;

Premio Nuove Frontiere del Giornalismo: Fiorello, per la trasmissione innovativa "Edicola Fiore", format radiofonico, televisivo e web in onda su Sky Uno, con commenti sulle notizie dei quotidiani, vignette, esibizioni di personaggi famosi ed emergenti;



Premio Speciale: Uno Mattina, per i suoi 30 anni di messa in onda;

Premio Speciale: Scarp de' tenis, mensile di impegno sociale, dedicato alle persone senza dimora o che soffrono forme di esclusione sociale per ridare loro dignità con assistenza burocratica ed economica attraverso le vendite del mensile;

Premio Speciale: Carlo Conti, direttore artistico di Radio Rai, per la qualità di scrittura dell'ultimo Festival di Sanremo e per la sua capacità di infotainment;

Premio Speciale: El Correo de Andalucia; secondo giornale più antico di Spagna che compie 118 anni; per la capacità di coniugare cartaceo e digitale attraverso l'uso di tecnologie avanzate;

Premio Speciale: in memoria di Ettore Bernabei, storico direttore generale Rai, scomparso nell'agosto scorso;

Premio Turismo: Silvestro Serra, direttore delle riviste del Touring Club Italiano;

Premio Cultura: Ettore Mocchetti, storico direttore di AD e direttore di Traveller;

Premio Enogastronomia: Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide ai sapori e ai piaceri d'Italia di Repubblica;



La Giuria è così composta: Gianni Letta (Presidente), Giulio Anselmi, Virman Cusenza, Stefano Folli, Paolo Garimberti, Roberto Gervaso, Giampiero Gramaglia, Roberto Iadicicco, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello, Roberto Napoletano, Mario Orfeo, Antonio Polito, Marcello Sorgi, Mons. Dario Edoardo Viganò e, di diritto, Antonio Campo Dall'Orto, in qualità di Direttore Generale della Rai e i Presidenti dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti Enzo Iacopino e della Regione Campania Vincenzo De Luca. Presidente onorario del Premio è Monica Maggioni, in qualità di Presidente della Rai.