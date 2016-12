Germania, è morto lo storico revisionista Ernst Nolte: fu criticato per le sue teorie sull'Olocausto

E' morto a 93 anni lo storico e filosofo tedesco Ernst Nolte , uno tra i più controversi studiosi del Novecento. Noto per le sue posizioni revisioniste, l'uomo è deceduto "dopo una breve malattia - spiega la famiglia - ed era ricoverato in una clinica di Berlino". Nolte si è occupato dei grandi fenomeni ideologici e totalitari del ventesimo secolo, ossia del nazismo, bolscevismo e fascismo.

Nato nel 1923 e allievo del filosofo Heidegger, nel 1986 lo storico ha scatenato il cosiddetto "Historikerstreit", una discussione tra storici su cosa avesse significato davvero l'Olocausto per la storia tedesca. In quell'anno Nolte ha pubblicato "Il passato che non vuole passare", un saggio fortemente contestato: la sua teoria era che Adolf Hitler e il nazismo fossero solo una reazione alla "minaccia esistenziale" che la rivoluzione russa incarnava per la Germania. Per lo storico, dunque, il nazionalsocialismo è stato solo una conseguenza del precedente bolscevismo.