Genova, arriva la mostra su Guerre Stellari con pezzi inediti in Italia

E' Genova la nuova meta di "Guerre Stellari – Play: la mostra sulla saga che ha sedotto tre generazioni". Dopo il successo ottenuto al Complesso del Vittoriano - Ala Brasini di Roma l'esibizione si sposta ai Magazzini del Cotone del Porto Antico dal 9 marzo al 16 luglio 2017, in una versione più ricca e interattiva. Oltre mille pezzi tra modellini, action figures e stampe d’epoca, di cui alcune inedite in Italia, per continuare a stupire gli appassionati, dopo 40 anni.