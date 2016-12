27 novembre 2014 Gb, addio a "lady thriller": morta a 94 anni P.D. James, creatrice del detective Dalgliesh La scrittrice inglese, considerata l'erede di Agatha Christie e Dorothy L. Sayers, era stata nominata baronessa dalla regina Elisabetta Tweet google 0 Invia ad un amico

16:43 - E' morta a 94 anni nella sua casa di Oxford la scrittrice inglese Phyllis Dorothy James. "Lady thriller", nota come P.D. James, è stata la creatrice dell'ispettore Adam Dalgliesh, detective-poeta di Scotland Yard, protagonista di numerosi libri come "Copritele il volto", "Una mente per uccidere", "Una notte di luna per l'ispettore Dalgliesh" e "La stanza dei delitti". La maggior parte dei suoi testi è stata portata sul grande e piccolo schermo.

Considerata da molti come l'erede di Agatha Christie e Dorothy L. Sayers, P.D. James era stata nominata baronessa dalla regina Elisabetta e dal 1991 era diventata membro permanente della Camera dei Lord.