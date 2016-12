Gattoterapia, l'incredibile storia di una coppia che salva il proprio rapporto imitando i gatti

Giorgio Pirazzini esplora nel suo nuovo libro Gattoterapia (Baldini & Castoldi, 213 p., 15 euro) i lati più controversi e inquietanti dei gatti e del loro modo di rapportarsi con il mondo.

Claudia e Lorenzo, una coppia di pubblicitari che vivono a Londra, sono in crisi. Mentre lei ha successo e un amante, lui si trova costretto tra un lavoro che lo deprime e una moglie che lo surclassa. Per cercare di superare i loro problemi proveranno una terapia sconosciuta praticata in un esclusivo circolo londinese, la gattoterapia. Gli insegnerà a vivere imitando i gatti, la loro sensualità, indifferenza ed eleganza. I gatti hanno modi aristocratici e non sentono legami guardando il mondo con un'aria perenne di superiorità.