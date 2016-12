Fumetti, dopo cinque anni di lavoro ecco "Patience" di Daniel Clowes

Dal 24 marzo, in contemporanea con gli Usa, è uscito in Italia l'ultimo lavoro del fumettista americano Daniel Clowes edito da Bao. "Patience", costato cinque anni di vita, è una lunghissima, drammatica e fantascientifica storia d'amore, di viaggi nel tempo, paradossi (non solo temporali) e profondo senso di perdita.



Una veste impeccabile per un libro straordinario, sicuramente tra i più ambiziosi e importanti del 2016: è il più lungo romanzo grafico della carriera di una delle figure più autorevoli sulla scena internazionale, autore indipendente e sceneggiatore, indimenticabile firma di "Ghost World", da cui è stato tratto il celebre film nel 2001, come pure Art School Confidential del 2006 e Wilson, di cui è stato l'adattamento cinematografico nel 2016.



L'edizione Bao Publishing, perfettamente analoga a quella americana di Fantagraphics, è un cartonato con titolo metallizzato, stampato su una splendida carta uso mano da 170 grammi.