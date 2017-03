Fumetti, Corto Maltese "incontra" Topolino: ecco Topo Maltese

La storia sarà presentata giovedì 2 marzo alle ore 18.30 presso Wow Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano (Viale Campania 12). Durante l’evento, gli autori illustreranno i percorsi creativi intrapresi per trasformare Corto, Rasputin, Pandora e il Monaco in Topolino, Gambadilegno, Minni. Realizzata anche una copertina variant del numero 3197 di “Topolino”, sempre realizzata da Cavazzano, che sarà disponibile per Cartoomics, in programma a Milano dal 3 al 5 marzo, dove si potrà trovare anche un portfolio con gli studi dei personaggi della storia.



“Quando era in vita io e Hugo siamo diventati amici e con la 'Ballata' mi ha aperto possibilità grafiche inaspettate. Oggi, dopo tanti anni, non credevo di avere più un tale entusiasmo nel realizzare un’avventura disneyana: credo che “Topo Maltese” sia la storia più bella che abbia mai disegnato”, ha dichiarato Giorgio Cavazzano. La storia è in due puntate è costituita da 80 tavole. Rimangono alcune costanti del fumetto di Hugo Pratt: il narratore è sempre l’Oceano, che traina il lettore verso il Capitano Rasputin, alias Gambadirasputin.



La trama di "Una ballata del mare salato" - All'alba della Prima guerra mondiale, al largo delle acque melanesiane nel Pacifico del Sud, un catamarano salva dalle onde un uomo legato a una zattera. Il salvatore, incredibile a dirsi, è il pirata pazzo Rasputin; il naufrago, ridotto in questo stato dall'ammutinamento del proprio equipaggio, è Corto Maltese. L'Oceano ha portato a bordo anche i giovani Cain e Pandora Groovesnore, che i pirati coinvolgeranno nella più indimenticabile delle avventure di mare, fatta di cannoniere tedesche, isole misteriose e popolazioni cannibali. Ma anche, e soprattutto, di onore e di amicizia.