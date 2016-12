Fumetti, arriva la terza stagione di "Orfani" con protagonista una profuga incinta

Finalmente è arrivata la terza stagione. Dopo il successo delle due precedenti, del motion comic (andato in onda su Rai 4) e dell'edizione graphic novel, "Orfani”, la serie a colori di Roberto Recchioni ed Emiliano Mammucari, dal 16 ottobre ritorna in edicola. In "Orfani: nuovo mondo" la protagonista è Rosa, una giovane profuga incinta, in fuga dalla Terra per trovare un domani migliore in un Nuovo Mondo.