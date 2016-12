Francia, è morto il filosofo Andrè Glucksmann: aveva 78 anni

Nato il 19 giugno 1937 a Boulogne-Billancourt in una famiglia di origini ebraiche dell'Europa centrale e orientale, Andrè Glucksmann ha segnato i momenti più drammatici degli ultimi cinquanta anni con le grandi battaglie per i diritti umani. Memorabile fu l'appello che il filosofo lanciò negli anni '70 al presidente francese Valèry Giscard d'Estaing per un intervento in favore dei profughi vietnamiti ribattezzati i "boat people" che fuggivano dalla dittatura comunista in Vietnam.



Glucksmann studiò in Francia e diventò assistente di Raymond Aron, intellettuale di centrodestra alla Sorbona, con il quale si immerse negli studi geopolitici e di dissuasione dalla guerra.



Il libro "La cuoca e il mangia-uomini:sui rapporti tra Stato, marxismo e campi di concentramento" segnò il punto di rottura con il marxismo. Il saggio, pubblicato nel 1975, caratterizzò un'epoca e fu venduto in decine di migliaia di copie.



Andrè Glucksmann, con i "nouveaux philosophes", fu protagonista dell'epoca delle grandi denunce contro il comunismo, arrivando a fare più volte irruzione durante programmi tv in diretta.



Fu difensore di un interventismo quasi come dovere, in nome dei diritti dell'uomo, ora in Libia, ora in Siria. Il suo avversario principale, negli ultimi anni in cui prese le difese soprattutto degli indipendentisti ceceni, è stato il presidente russo Vladimir Putin.