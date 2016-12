20 ottobre 2014 Fra astrattismo e Velázquez, Cecily Brown: la pittura come esperienza profonda Al Gam di Torino 50 lavori della superquotata pittrice, provenienti dal Solomon Guggenheim, Whitney Museum e Tate, nella prima grande esposizione italiana Tweet google 0 Invia ad un amico

18:25 - "Ho sempre cercato di fare quadri che non si potessero ignorare, quadri che catturano e trattengono l'attenzione. Più li guardi, più tempo gli dedichi, più sensazioni ti restituiscono." L'obiettivo della pittura di Cecily Brown è proprio questo: catturare lo spettatore, far sì che non rimanga osservatore estraneo e distaccato ma si ritrovi affondato, immerso nella pittura.



La sua pittura è fatta di segni rapidi, vorticosi, che disorientano al primo sguardo ma sono in attesa di essere decifrati: a poco a poco l'osservatore si trova compreso nel vortice di pennellate e comincia a distinguere le figure. I personaggi e lo sfondo si mettono a fuoco. Compaiono lievi rimandi alla storia dell'arte, numerosi e complessi, ma la loro funzione è di semplici suggerimenti, punti di riferimento familiari.



Oltre l'intrico di pennellate e modelli suggeriti però i soggetti di Brown incarnano una modernità cruda e quasi violenta, a tratti mostruosa, mai mediata. La pittura di Brown è la visione del mondo di Brown, la realtà come le si presenta. Eppure, il processo pittorico è tale da prestarsi alla nostra personale lettura: l'esperienza individuale è la chave di interpretazione.



"Quando dipingo e quando guardo un dipinto vorrei uscire dalla mia testa ed essere trasportata. Voglio che il lavoro vibri. Voglio che il dipinto crei una situazione imprevedibile in cui una sensazione conduce a un'altra, così che contemplarlo diventi un'esperienza complessa e stratificata. Trovo liberatoria l'assenza di un significato prefissato".



Cecily Brown

a cura di Danilo Eccher

GAM Torino

17 ottobre - 1 febbraio 2015

per informazioni: www.gamtorino.it/mostra.php