17 novembre 2014 Fotografia, Walter Bonatti porta a Milano i luoghi più impervi della Terra La mostra sul grande reporter e alpinista, morto nel 2011, al Palazzo della Ragione dal 13 novembre 2014 all'8 marzo 2015, racconta 30 anni di avventure Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:36 - Ha scalato le cime più impervie e ha esplorato i luoghi meno conosciuti e più ostili della Terra. Una mostra al Palazzo della Ragione porta a Milano, dal 13 novembre 2014 all'8 marzo 2015, i grandi spazi percorsi da Walter Bonatti e le avventure vissute dal celebre alpinista e fotoreporter. L'esposizione è promossa dal Comune di Milano, Palazzo della Ragione, Contrasto, Civita, in collaborazione con l'archivio Bonatti.

Il fotografo - Nato nel 1930 a Bergamo, la grande passione per la montagna porta Walter Bonatti a compiere alcune imprese alpinistiche straordinarie. Nel 1954, ad esempio, Bonatti è il più giovane partecipante alla spedizione che raggiunge la cima del K2.



Dopo l'ultima impresa alpinistica, nel 1965, si dedica all'esplorazione dei luoghi estremi del pianeta, e alla fotografia come testimonianza della realtà per sé e per gli altri. Lavora come inviato del settimanale Epoca, fino al 1979, e di molte altre riviste specializzate, in seguito.



La mostra - L'esposizione partecipa a Milano Cuore d’Europa, il palinsesto culturale multidisciplinare dedicato alle figure e i movimenti che, con la propria storia e la propria produzione artistica, hanno contribuito a costruire la dimensione culturale dell'identità europea.



La mostra narra trent'anni di viaggi ed esplorazioni che Bonatti immortala attraverso veri e propri "autoritratti ambientali". L'autore si pone davanti e dietro l'obiettivo e diventa lui stesso un soggetto fotografico insieme ai paesaggi in cui si muove, luoghi di scoperta e contemplazione. Le sue fotografie colgono le geometrie e la vastità degli spazi e, allo stesso tempo, rappresentano la fatica e la gioia dell'esplorazione.



Walter Bonatti - Fotografie dai grandi spazi

Palazzo della Ragione Fotografia

Piazza dei Mercanti 1

20123 Milano

Tel. 02-43353535