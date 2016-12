20 novembre 2014 Fotografia, le visioni del mondo di Daido Moriyama in mostra a Foligno L'esposizione, al Centro Italiano Arte Contemporanea dal 22 novembre 2014 al 25 gennaio 2015, raccoglie in oltre 120 scatti la carriera del maestro giapponese Tweet google 0 Invia ad un amico

18:18 - Qualsiasi cosa è degna di essere fotografata. Il messaggio di Daido Moriyama, fotografo on the road, tra i maggiori protagonisti della fotografia contemporanea giapponese, emerge con forza nella mostra a lui dedicata al Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno, dove resterà dal 22 novembre 2014 al 25 gennaio 2015. Oltre 120 fotografie che ripercorrono la carriera dell'autore e le trasformazioni della storia del Sol Levante.

Curata da Filippo Maggia e Italo Tomassoni, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e la sua Fondazione Fotografia, la mostra Daido Moriyama - Visioni del mondo raccoglie una selezione di alcuni dei migliori scatti realizzati dall'autore dagli anni sessanta a oggi.



Spirito libero e viaggiatore solitario, Moriyama indaga la realtà circostante con un sguardo personalissimo, esplorando tutte le potenzialità del mezzo fotografico. Immagini dai bianchi e neri contrastati, spesso sfocate, graffiate, sovraesposte o sgranate, rappresentano un'esistenza priva di legami con un luogo d'origine o delle gabbie delle convenzioni sociali.



Nulla sfugge all'obiettivo di Moriyama: non è importante il soggetto, né chi sia l’autore, perché non c’è distinzione tra la realtà vissuta e la realtà nell’immagine. Scatti di immagini tratte da riviste e pubblicità si mescolano a fotografie dal vivo.



Secondo l'autore, la fotografia individua e fissa i frammenti di esperienza, e questa è l'unica cosa che ha davvero importanza. Nel punto in cui si incontrano il senso del tempo dell'autore e questi istanti di esperienza, va ricercata la verità.



Daido Moriyama - Visioni del mondo

Centro Italiano Arte Contemporanea (CIAC)

Via del Campanile, 13

06034 Foligno

Tel. 0742 357035