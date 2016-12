7 settembre 2015 Fotografia, la Milano 2015 di Carlo Orsi in un libro e una mostra Era il 1965 quando un giovane fotografo decideva di ritrarre il capoluogo lombardo nei suoi aspetti più significativi, raccolti in un successo editoriale. Nel 2015, quello stesso fotografo riconsegna alle stampe la città di oggi Tweet google 0 Invia ad un amico

16:33 - Cinquant'anni fa il successo editoriale del libro fotografico di Carlo Orsi che immortalava Milano nei suoi aspetti più significativi, con la sua Leica e gli scatti in bianco e nero. Ad accompagnare quelle immagini c'erano le rime di Dino Buzzati e quel volume oggi è introvabile. Nel 2015, mezzo secolo dopo, quello stesso fotografo ritrae la Milano di questi giorni, con i suoi cambiamenti sociali e urbanistici, sempre su pellicola in bianco e nero e la stessa macchina fotografica. Nasce un nuovo progetto editoriale, Milano 2015, con 65 nuove immagini del capoluogo lombardo, edito da Skira e presentato dai testi di Aldo Nove. E una mostra in corso all'Unicredit Pavillion di Milano fino al 17 settembre.

Dall'albero della vita simbolo dell'Expo 2015 ai grattacieli della City che hanno modificato profondamente lo skyline di Milano; la fila alla mensa dei poveri contrapposta a quella davanti a un negozio di lusso di via Montenapoleone nel primo giorno di saldi. E poi i ritratti di Dario Fo, Inge Feltrinelli, Umberto Veronesi. In copertina il grattacielo Unicredit, dalla cui collaborazione è nato questo progetto.



E, ancora, le poesie di Aldo Nove a far da cornice al volume che tenta di bissare il precedente successo del 1965. Quegli scatti in bianco e nero sono anche in mostra all’Unicredit Pavilion, in piazza Gae Aulenti, nel cuore della nuova City, fino al 17 settembre, a ingresso libero.



IL LIBRO

Carlo Orsi

Milano 2015

Euro 80

Skira



LA MOSTRA

Milano 2015

c/o Unicredit Pavilion, Piazza Gae Aulenti, Milano

Orari: 4-5-6-8-10-11-12-13-14-17 settembre: dalle 10 alle 19; 7-9-15 settembre: dalle 10 alle ore 13; 16 settembre: chiuso

Ingresso libero