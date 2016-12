5 febbraio 2015 Fotografia, il lavoro e i siti industriali nel '900 negli scatti di Emil Otto Hoppé "Il Segreto svelato", al Mast di Bologna fino al 3 maggio 2015, raccoglie 200 immagini che raccontano la seconda rivoluzione industriale nel mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:34 - Un viaggio nel mondo del lavoro e della fabbrica sconvolti dalle rapide e radicali trasformazioni della seconda rivoluzione industriale. La Fondazione Mast (Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia) dedica, nello spazio della Gallery a Bologna, la mostra "Il Segreto svelato" a Emil Otto Hoppé, uno dei più importanti fotografi del XX secolo, in scena fino al 3 maggio 2015.

L'autore - Emil Otto Hoppé fu uno dei più importanti fotografi del suo tempo, noto per le sue immagini di paesaggio e di viaggio. Dopo essersi fatto un nome come fotografo topografico e ritrattista di alcuni famosi personaggi europei del tempo, come Ezra Pound, T.S. Eliot, Rudyard Kipling e Albert Einstein, si dedicò al progetto di descrivere il fascino dei principali siti industriali di Germania, Stati Uniti , Gran Bretagna, India, Australia e altre aree del pianeta, per documentare il legame fra arte e tecnologia.



A lungo le opere di Hoppé sono rimaste sconosciute al grande pubblico, nascoste in un archivio fotografico londinese a cui lo stesso fotografo aveva venduto i frutti di mezzo secolo di attività.



La mostra - Il fotografo era profondamente consapevole di come la tecnologia industriale contemporanea stesse segnando l’arrivo nel mondo di una nuova era, in cui la natura stessa del lavoro sarebbe profondamente cambiata.



Emil Otto Hoppé: Il Segreto svelato - Fotografie industriali, 1912-1937

21 Gennaio – 3 Maggio 2015

MAST Photo Gallery

Via Speranza 42, 40133 Bologna

Tel. 051/647 4345