Fotografia: Forma e Desiderio, Milano ospita la seduzione targata Pirelli

10:55 - Dalla sua nascita, nel 1964, ha anticipato i sogni, lo stile e le tendenze di generazioni di italiani. Oggi, 42 edizioni dopo, una mostra rende omaggio a questo oggetto di culto. Forma e Desiderio The Cal - Collezione Pirelli, a Palazzo Reale a Milano dal 21 novembre 2014 al 22 febbraio 2015, presenta una selezione di circa 200 fotografie tratte dai Calendari Pirelli, per osservare la bellezza attraverso l'occhio di autori come McCurry e Avedon.

Curata da Walter Guadagnini e Amedeo M. Turello, promossa dal Comune di Milano-Cultura con il patrocinio di Expo e organizzata e prodotta da Palazzo Reale e GAmm Giunti, la mostra nasce grazie al contributo di Pirelli che ha messo a disposizione il suo archivio, con migliaia di fotografie dei più grandi fotografi mondiali: Herb Ritts, Richard Avedon, Peter Lindberg, Bruce Weber, Peter Beard, Steve McCurry, Patrick Demarchelier, Steven Meisel.



I curatori hanno preferito un sviluppo tematico della mostra, piuttosto che uno cronologico, tipico dei calendari in sé. Il percorso narrativo si articola in cinque stanze, ognuna delle quali dedicata agli elementi che accomunano le foto contenute nello spazio: dalla seduzione alla provocazione, dal mito all’eleganza.



La prima stanza, L'incanto del mondo, ospita le foto che si focalizzano sul paesaggio e sull'espressività della modella. Nella stanza Il fotografo e la sua musa sono raccolte immagini che costituiscono citazioni di grandi fotografi o pittori del passato. La sezione Lo sguardo indiscreto è incentrata sulle immagini caratterizzate da un misto di provocazione, gioco e trasgressione.



L'esposizione si chiude con Il corpo in scena che rimarca come, nella storia del Calendario, la combinazione tra modella e ambiente ha assunto un ruolo centrale nello sviluppo della serie.



