Un eBook per Amatrice: la biblioteca digitale che fa rinascere la città

Amatrice rinasce e lo fa anche attraverso la cultura. Ora la città, grazie ad Amazon e all'università di Udine, ha una nuova biblioteca. E' digitale e si trova nel cuore del borgo diventato simbolo del terremoto 2016. L'azienda statunitense e l'ateneo italiano hanno regalato alla città venti eReader, ma anche tavoli, scaffali e libri cartacei nell'ambito del progetto "Un eBook per Amatrice". La struttura, realizzata con sei mobili container, è stata inaugurata in occasione della Giornata mondiale del libro. Grazie a una piattaforma online chiunque ha potuto donare un libro digitale a scelta. Ambasciatore speciale dell'inaugurazione è stato Giuseppe Catozzella, vincitore del Premio Strega Giovani nel 2014. Presente all'evento anche il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, che ha commentato commosso: "Credo che il luogo culturale e di socializzazione per eccellenza sia la biblioteca comunale. Ad Amatrice ne avevamo una bellissima, avevamo scelto di collocarla dentro una antica e meravigliosa chiesa, quella di San Giuseppe. Oggi la chiesa di San Giuseppe non esiste più, ma è rimasta la voglia di avere un luogo in cui i cittadini possano trascorrere il loro tempo in compagnia di un buon libro. Un bisogno della popolazione che oggi può diventare realtà grazie a Amazon. Credo che tutta la comunità amatriciana sia orgogliosa di questo dono che significa per tutti noi cultura, aggregazione e punto di riferimento".