Tivoli: Villa Adriana, Villa d Este e il Santuario di Ercole Vincitore aprono le porte per le Sere d estate

Visitare di sera l'area archeologica di Villa Adriana e godere dei giardini e delle fontane di Villa d'Este alla luce del crepuscolo sarà possibile da giugno a settembre 2018, grazie all'iniziativa "Sere d'estate". Oltre ai due siti Unesco sarà possibile visitare, sempre a Tivoli (Roma), il Santuario di Ercole Vincitore. Qui oltre alla visita serale delle strutture antiche della "via Tecta" e del "Triportico", di recente risistemate, è prevista la piena ristrutturazione del Teatro che sarà presto destinato ad attività culturali. Ma non solo aperture straordinarie, l'Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este propone al pubblico anche tanti eventi. Per ulteriori informazioni e per conoscere in dettaglio gli orari di apertura dei siti archeologici clicca qui.