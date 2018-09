Roma, alla Galleria Sordi Per Amore : il concorso fotografo lanciato dall Unhcr divenuto mostra itinerante

Lo scorso novembre, l’Agenzia Onu per i Rifugiati (Unhcr) ha lanciato un concorso fotografico dal titolo "Per Amore". L’obiettivo? Raccogliere scatti che descrivessero l’amore nelle sue molteplici forme. All’invito hanno risposto quasi 600 fotografi. Più di 3mila, inoltre, le foto arrivate e selezionate dalla giuria di esperti. Ora il concorso è diventato una mostra itinerante - promossa dall’Unhcr in collaborazione con Photo Op e Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e con il fondamentale supporto tecnico di Canon e il Patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato - attualmente visitabile a Roma presso la Galleria Sordi fino al 30 settembre. Sul tema "Per Amore" è stato condotto anche un mini sondaggio realizzato da Doxa in collaborazione con l’Unhcr, dal quale emerge che per quasi 7 italiani su 10 l’amore è innanzitutto quello materno. L’amore passionale è al secondo posto: solo il 50% degli intervistati infatti considera una coppia che si bacia l’immagine simbolo dell’amore. L’amore di un figlio che si prende cura dei genitori anziani è al terzo posto, mentre per 1 italiano su 4 l’amore è un operatore umanitario che salva vite umane. Inoltre, per 7 italiani su 10 fare un lascito solidale a una organizzazione che salva vite umane è un atto d’amore.