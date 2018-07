Quattro nuovi fogli dal Codice Atlantico di Leonardo arrivano a Firenze

Le Gallerie degli Uffizi si arricchiscono, e lo fanno grazie a un atto d'amore di Stefano Ricci. Il brand ha infatti annunciato la donazione di quattro preziosi fogli provenienti dal "Codice Atlantico" di Leonardo da Vinci conservato a Milano. Le pagine sono destinate a impreziosire la mostra nel museo di Firenze che dal 29 ottobre 2018 darà il via alle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del genio del Rinascimento. “La mia famiglia è onorata di poter contribuire a questo importante progetto – dichiara Niccolò Ricci, CEO di Stefano Ricci S.p.A. – Le nostre radici fiorentine, il nostro amore per la città e per il suo patrimonio di arti e cultura ci hanno spinto a sposare la richiesta arrivata dal direttore Eike Schmidt e ci hanno consentito di scoprire la straordinaria bellezza dell’Accademia Ambrosiana di Milano dove i disegni sono custoditi. Siamo orgogliosi di portare il tricolore sulle spalle e il giglio nel cuore”. Così Niccolò Ricci ha annunciato la preziosa donazione durante un incontro con 90 ospiti e buyers internazionali, a cui ha preso parte anche Monsignor Alberto Rocca, direttore della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, e Eike Schmidt, critico d'arte e direttore della Galleria fiorentina. Quello della famiglia Ricci vuole essere un tributo alla grandezza dell'artista, un'iniziativa che si inserisce in un progetto più ampio iniziato alcuni anni fa. "Quando nel 2010 abbiamo acquistato l’Antico Setificio Fiorentino, ci siamo posti la domanda su come esaltare questo gioiello. E abbiamo recuperato le informazioni sull’Orditoio, costruito nel 1786 su disegno proprio di Leonardo. Idealmente con questa nostra partecipazione si arricchisce un ciclo di iniziative che fanno del nostro essere fiorentini motivo di privilegio”. Una dichiarazione, quella del Creative Director del brand Filippo Ricci, che esprime il forte legame esistente tra la sua famiglia e la città di Firenze. I disegni ambrosiani sviluppano temi principali del "Codice Leicester" - scritto da Leonardo al suo ritorno in Toscana dopo un periodo quasi ventennale a Milano - con il quale vengono per la prima volta esposti insieme in una mostra. Dei quattro fogli due illustrano le fasi della terra viste dalla luna e le acque sulla luna, nell'immaginazione di Leonardo, mentre gli altri due rappresentano studi di macchine per la rimozione di detriti dal canale che il genio di Vinci aveva progettato, per rendere navigabile l'Arno da Firenze fino alla foce.