Parigi, il museo Palais de Tokyo apre ai nudisti: "Liberatevi dei complessi"

I visitatori di un importante museo di arte contemporanea di Parigi oltre ai cappotti nel guardaroba hanno lasciato tutti i loro vestiti. Sabato Palais de Tokyo ha infatti aperto le sue porte ai nudisti per una visita speciale. Fa parte degli sforzi crescenti della piccola comunità nudista francese per incoraggiare l'accettazione di attività senza vestiti, dopo che sono stati aperti un ristorante e un parco per nudisti. La visita al museo è stata organizzata prima degli orari di apertura regolari in modo che i nudisti non si mescolassero con altri visitatori. Hanno visto una mostra di opere contemporanee intitolata "Discorde, fille de la nuit". Gli organizzatori hanno detto che sperano di attirare i membri più giovani e liberarsi dei "complessi" attorno alle loro pratiche naturiste, che non vogliono "limitate alle spiagge, all'ora legale o a una certa categoria della popolazione."