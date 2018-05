Omaggio di No Curves alla mostra Mangasia in corso a Monza

Una statua fatta interamente da nastro adesivo. E' la tape art e il suo interprete italiano più famoso è l'artista No Curves che dal 2006 cerca di dare forma a figure della cultura pop seguendo una solo regola: niente linee curve. Dal 10 aprile una sua opera è visibile alla Villa Reale di Monza. Si tratta di "Neon Sakura", una creazione con la quale No Curves ha voluto omaggiare la mostra "Mangasia: Wonderlands of Asian Comics", aperta fino al 3 giugno e di cui Tgcom24 è mediapartner. E' la prima esposizione dedicata al fumetto asiatico, realizzata dal Barbican Centre di Londra, arrivata a Monza il 22 febbraio, dopo aver fatto tappa al Palazzo delle Esposizioni a Roma. Il curatore è l’esperto di manga Paul Grevett che ha selezionato per il pubblico 281 tavole originali e 200 fumetti e ha creato un percorso che attraversa la storia dei manga a partire dalle origini per arrivare ai videogiochi e ai film d'animazione. Nelle parole del suo autore "Neon Sakura" è esattamente "un tributo al mondo colorato del Giappone partendo dagli animali domestici virtuali del Tamagotchi, le cyber-bambole, sino ai cosplayers che si ispirano ai personaggi dei manga e delle anime". Foto di Federico Laddaga