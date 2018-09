Milano saluta Inge Feltrinelli: la camera ardente a Palazzo Marino

E' stata allestita a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, la camera ardente per l'ultimo saluto a Inge Feltrinelli, l'editrice scomparsa giovedì all'età di 87 anni. Sono tanti i cittadini che in queste ore hanno portato un saluto e un ringraziamento all'ultima regina internazionale dell'editoria, donna "rivoluzionaria e coraggiosa", come l'hanno descritta molti di loro. C'è chi è arrivato con un libro sotto il braccio, chi con un fiore rosso all'occhiello, per ricordare che lei amava vestirsi sempre di tutti i colori e "mai di nero", come scrive una sua amica sul libro delle condoglianze. "Inge Feltrinelli a Milano ha riservato il meglio di se stessa", ha ricordato il sindaco della città, Beppe Sala.