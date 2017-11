Milano, il Progetto Simbiosi premia i giovani designer

Era partito nel novembre 2016 come contest per studenti e ora è diventato una mostra. De Longhi, azienda leader nella produzione di macchine da caffè, ha portato così all’Innovation Center del Museo delle culture di Milano 14 prototipi dedicati al mondo del caffè all’interno dell’esposizione “Progetto simbiosi”. Tutti i prototipi sono stati realizzati in base a progetti presentati dagli studenti degli istituti più importanti di design. Sono stati presentati più di 250 elaborati, diventati poi 66 progetti e solo 14 di questi si sono trasformati in prototipi che fino al 26 novembre si possono vedere gratuitamente in mostra. Inoltre i primi tre classificati, scelti da una giuria d'eccezione, si sono aggiudicati un premio complessivo di 7mila euro con la possibilità di uno stage retribuito presso l’Azienda nel centro di ricerca stilistica e design. Si tratta di un'iniziativa pensata da De Longhi per valorizzare il made in Italy e avvicinare i giovani alle culture artigianali. Ai primi due posti si è classificato il Politecnico di Milano, con "Pensiero" e "Eclisse", al terzo posto invece l’Università la Sapienza di Roma, con "Diego", una macchina del caffè componibile.