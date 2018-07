Milano, apre il museo dell acqua nello storico impianto di pompaggio

Dopo due anni di restauro, riapre lo storico impianto di pompaggio di Milano, quello che fu il cuore idrico della città. E che diventa sede della Centrale dell'Acqua, un museo che ha mantenuto macchinari e quadri elettrici per immergere visitatori in una storia di sostenibilità e cultura. In via Cenisio 39, dove l'edificio è stato costruito nei primi anni del Novecento, l'obiettivo è di far visitare il museo al maggior numero di bambini possibili. "Puntiamo a 10mila all'anno", ha dichiarato Davide Corritore, presidente di Metropolitane Milanesi (MM) che ha in gestione la struttura. In calendario sono previsti eventi e laboratori per sensibilizzare soprattutto i giovani sul rispetto dell'acqua pubblica.



Le visite alla Centrale dell'Acqua sono gratuite dal lunedì al venerdì e offrono anche la possibilità di sfruttare la tecnologia dei visori VR per un racconto visivo dell'impianto di pompaggio milanese. Le iniziative in calendario fino a dicembre, saranno gestite, oltre che da MM, anche dalla Fondazione Feltrinelli, dall'Università Statale di Milano, dal Fondo Ambiente Italiano (FAI), dall'Acquario civico e dal Museo di Storia Naturale.