La signora del Dado Star compie 70 anni

Sorriso smagliante, pettinatura bon ton, collana di perle e il cucchiaio con il brodo vicino al viso. La "signora del Dado Star" spegne 70 candeline e con lei anche l'azienda brianziola che lo produce. Era il 19 giugno 1948 quando la figura femminile, icona di una generazione, è entrata per la prima volta nelle case degli italiani. Per l'azienda produttrice è un traguardo importante che porta a ripercorrere le tappe fondamentali della sua storia: dall'iconico Dado del 1948 al GranRagù degli anni '60, il primo sugo prodotto industrialmente in Italia, dalle tisane al primo insaporitore liquido 100% naturale. Per festeggiare i suoi primi 70 anni la Star ha deciso di rinnovare completamente lo storico stabilimento di Agrate Brianza e ha inaugurato la nuova linea di brodo liquido. Mentre c'è chi fa notare che se da un lato la signora del dado per anni è stata il simbolo della donna bon ton, madre di famiglia, dall'altro ha contribuito all'emancipazione di centinaia di altre donne: icona di una cucina più rapida, ma di qualità.