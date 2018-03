La rinascita di Amatrice si tinge di rosa, la vita dopo il terremoto nelle foto di 13 adolescenti

Una mostra fotografica su Amatrice per aiutare la città a rialzarsi dopo la devastazione provocata dal terremoto dell'agosto 2016: è il progetto ideato dalla Onlus "Ri-scatti" e promosso dal Comune di Milano con il supporto di Tod's. Gli oltre 160 scatti esposti sono opera di 12 adolescenti di età compresa fra i 14 e i 19 anni, testimoni di uno sguardo "rosa" su quella che è la loro casa: Vanessa e Flaminia Bakaj, Manuela Bonanni, Martina Capone, Victoria Conti, Elisa Etrusco, Silvia Guerrini, Livia Micozzi, Maria Grazia Morante, Serena Natalucci, Giorgia Paoletti e Tatiana Spurio. A loro si aggiunge Roberto Spurio, fratello di Tatiana, l'unica "quota azzurra" del progetto. Le foto saranno messe in offerta e parte del ricavato sarà utilizzato per allestire il centro giovanile del borgo laziale distrutto dal sisma. La mostra "Ri-Scatti, Da Zero", a cura di Alessia Glaviano, è in programma dal 9 al 18 marzo nelle sale del PAC (Padiglione di Arte Contemporanea) di Milano.



Orari: tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30

Ingresso libero