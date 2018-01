La "Carmen" cambia finale e sul web esplode il trend FakeEndings

Menelao furioso per il rapimento delle moglie Elena sta per partire per Troia quando incontra il fratello Agamennone che gli fa: "Ma che te frega? Sai quante ne trovi?". Menelao abbassa il capo e torna a casa pensando: "Manfatti" #FakeEndings

Dopo aver sognato fiori parlanti, gatti evanescenti e conigli col panciotto, Alice si sveglia e decide che non mangerà più la pizza con l'ananas prima di andare a dormire. Anzi, che non la mangerà mai più in nessun caso. #FakeEndings

L'intenzione era buona ma il risultato forse non è piaciuto a tutti: domenica sera al teatro del Maggio musicale fiorentino è andata in scena una Carmen di Bizet con con un finale cambiato in favore delle donne. A morire è stato infatti don Josè e non la bella sigaraia che - contro il consueto copione - si è ribellata a quello che dal regista Leo Muscato è stato visto come un femminicidio e gli ha sparato. In poche ora la contestazione alla modifica politically correct è esplosa sui social. Su Twitter in particolare è diventato presto trend topic l'hashtag #FakeEndings con il quale gli utenti più sagaci stanno riscrivendo i finali dei grandi capolavori letterari e cinematografici: se Carmen non muore più, perché dovrebbe farlo Anna Karenina? Ecco alcuni dei tweet più divertenti comparsi online.