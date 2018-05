Inaugurato alle Cinque Terre un "Bosco Sottosopra"

Per celebrare la rinascita del vigneto storico dell'Eremo della Maddalena, a Monterosso (La Spezia), nel cuore delle Cinque Terre, è stato "creato" un "Bosco Sottosopra". Si chiama così l'opera d'arte ambientale che Marco Nones ha realizzato per l'occasione. L'artista italosvizzero ha utilizzato arbusti e radici di corbezzoli per creare l'installazione che si affaccia sul mare ligure. L'opera interpreta il movimento che ha portato un angolo delle Cinque Terre a indagare le sue origini per lasciare riemergere il passato. E' così che Nones - vincitore del Premio d'arte Expo 2015 e fondatore di "RespirArt", uno dei parchi d'arte più alti del mondo - ha pensato di celebrare la rinascita dell'antico vigneto. Lo spazio è risorto grazie alla passione di Elisabetta Cocciolo, titolare dell'Eremo della Maddalena: una una dimora d’epoca appoggiata a una chiesetta. A tagliare il nastro durante l'inaugurazione del "Bosco Sottosopra" il sindaco di Monterosso Emanuele Moggia e il direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre Patrizio Scarpellini.