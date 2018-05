Gaetano Pesce presenta il suo tempo pop in un orologio firmato Morellato

Si chiama "mytime" l'orologio disegnato dall'architetto Gaetano Pesce per Morellato. Prodotto in 100 esemplari numerati, disegno e opera (che si presenta con un corpo centrale, una cassa tonda, liscia al tatto, a cui si uniscono tre diverse casse che rappresentano la testa di un uomo, di una donna e di un bambino) sono esposti a Padova, a Palazzo della Ragione, nella mostra "Il Tempo Multidisciplinare" fino al 23 settembre. "Il tempo è personale, quello che quando si perde non si ritrova mai più", spiega l'artista. Ciascun elemento che va a comporre l'orologio è realizzato con movimenti sviluppati da Morellato. Inserendo la data di nascita o di un qualsiasi altro evento importante della vita, il dial centrale riporta il tempo trascorso dalla data prescelta, fino a un massimo di 90 anni, che viene indicato da una lancetta digitale. Le teste dell’uomo e della donna, che danno forma a casse digitali, riportano il giorno e il mese corrente, funzionando quindi da calendario. Il segnatempo analogico che indica l’orario, è racchiuso invece nella cassa più piccola, che assume la forma della testa di un bambino e rappresenta per l’artista il tema del futuro. La creatività e l’arte di Gaetano Pesce si ritrovano anche sul cinturino, acceso da quei colori a lui molto cari come il rosso, il giallo, il verde e il blu, che disegnano la parola tempo in stile pop.