Foianofotografia: le sfumature del mondo in uno scatto

Foianofotografia 2016: una 21 giorni di eventi, dal 4 al 27 novembre. Tre settimane in cui Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, si apre alla XVII° rassegna internazionale di fotografia. Dal Brasile al Vietnam, dal Nord al Sud del mondo. Raccontandosi così: "C’erano una volta tante storie, da diverse parti del mondo e da diverse prospettive. Crudo, è il nostro modo di tornare di nuovo a fare una piccola rassegna di fotografia. Crudo come il reale. Foianofotografia quest’anno spazia nel linguaggio. Rappresentando il presente attraverso il passato, il diretto, l’allegoria, il metaforico, il graffiante, l’ironico. Se fosse possibile ci sarebbe piaciuto interpretare il fool del teatro elisabettiano. Abbiamo optato per una via mediana, verità palpabile e analogia, per variegare le possibilità di essere, comunque, diretti".