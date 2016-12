1 di 30 Web

Web

Da Gauguin a Picasso: ecco i quadri più costosi al mondo

L'arte non ha prezzo. O, per meglio dire, l'arte non ha un prezzo accessibile a tutti. Nella classifica dei dipinti più costosi di sempre, ad aggiudicarsi il primo posto sono i due Paul, Gauguin e Cézanne. Le loro opere sono state vendute privatamente allo Stato del Qatar a cifre da capogiro: 300 milioni di dollari per l'olio su tela "Nafea Faa Ipoipo" e 273 milioni per "I giocatori di carte". Ma non sono le sole: la lista dorata conta infatti più di 30 firme e capolavori dell'arte. Ultimo in ordine cronologico "I covoni" di Claude Monet, venduto per 81,4 milioni di dollari, nell'asta organizzata da Christie's.