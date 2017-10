Al via a Milano la mostra "AndarXporte": passato e presente si incontrano a Palazzo Archinto

Al via a Milano AndarXperporte, una mostra realizzata dall’Asp Golgi-Redaelli in collaborazione con l’associazione culturale ArtCityLab. L’evento, in programma dal 18 ottobre al 1 dicembre, è inserito all’interno dell’iniziativa Milano Attraverso. Persone e luoghi che trasformano la città. Un progetto ideato dall'azienda di servizi alla persona Golgi-Redaelli, sostenuto da Fondazione Cariplo e Fondazione Aem e condiviso da importanti istituzioni e associazioni culturali milanesi. In occasione del Gallery Day 5Vie, il 30 novembre, l’eposizione sarà straordinariamente aperta al pubblico fino a mezzanotte.



L’evento è un percorso alternativo tra il cortile e le stanze del primo piano di Palazzo Archinto, un edificio storico risalente al XVII secolo e sede del Golgi Radaelli fino al 2016. Circa sessanta artisti hanno occupato i vecchi uffici, i corridoi e le stanze, lasciando intatta l’atmosfera preesistente ma anche creando nuove associazioni con gli spazi. I visitatori rivisiteranno luoghi originariamente adibite alle attività pubbliche e saranno liberi di reinventare in maniera più introspettiva quello che, di porta in porta, diventerà un vero e proprio viaggio nei secoli, tra passato e presente.



Particolamente riuscito l’accostamento con gli oltre duecento dipinti che formano il patrimonio artistico del Palazzo. Gli artisti contemporanei, infatti, si fonderanno con i ritratti dei benefattori milanesi e i documenti presenti nell’archivio storico. I temi affrontati nel presente sono, tuttavia, influenzati da quelli della nostra epoca. Molte opere riflettono il mondo del lavoro e le sue dinamiche: l’inclusione, la partecipazione e la convivenza civile, senza dimenticare le storie intime degli individui.