Al MAST di Bologna in mostra la Pittsburgh del fotografo Eugene Smith

Ci sono i volti dei lavoratori, le fabbriche, bellezze e brutture di Pittsburgh, la città industriale più famosa del primo Novecento, nelle 170 stampe vintage del grande fotografo Eugene Smith esposte alla Fondazione MAST di Bologna fino al 16 settembre.

Eugene Smith, nel 1955, dopo aver documentato i principali avvenimenti della seconda guerra mondiale, lasciò la prestigiosa rivista Life per immortalare il luogo simbolo del boom economico, che grazie alle sue acciaierie offriva lavoro a migliaia di operai. Dei suoi oltre ventimila scatti, solo una parte fu pubblicata, col titolo Labyrinthian Walk, sulla rivista Photography Annual.

L'artista rifiutò qualsiasi altra offerta, decidendo di vendere il suo lavoro solo a chi gli avrebbe lasciato piena libertà. Un'opera poderosa, ma incompiuta. "Non c'è mai fine a un soggetto come Pittsburgh e non c'è mai modo di portarlo a compimento", dichiarò.