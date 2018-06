Addio ad Alessandra Appiano, il cordoglio dei vip

Sono tanti i messaggi di cordoglio dei vip addolorati per la scomparsa della giornalista e scrittrice Alessandra Appiano. Su Twitter la giornalista e volto tv Paola Saluzzi scrive: "Che dolore. Alessandra. Riposa in pace, sentendo l'abbraccio di chi ti voleva bene". Le fa eco anche Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado': "Tra quattro mura stupefatte di spazio più che un deserto non aspetto nessuno". La giornalista Monica Leofreddi l'ha ricordata cosi': "Sgomento, dolore per la scomparsa di Alessandra Appiano. Cosa è successo amica mia? Perché?". Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, scrive sui social: "Grande dolore per la improvvisa scomparsa dell'amica Alessandra Appiano. Anima bella e profonda come poche ne ho conosciute..". Anche Enrica Bonaccorti ha ricordato la scrittrice: "Tesoro mio, non è tempo di perché, solo di dolore, ma sappiate che Alessandra Appiano era davvero bella e buona, intelligente elegante generosa sempre allegra e serena. Ma nessuno conosce il fantasma che ci abita. Addio meravigliosa amica 'di salvataggio'.. Indimenticabile". Simona Ventura la saluta così: "Ciao Alessandra, non pretendo di sapere il perché, ti auguro però la pace".