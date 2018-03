Ad Alessandra Sarchi e Barbara Garlaschelli i premi "Wondy" per la letteratura resiliente

Alessandra Sarchi con "La notte ha la mia voce" ha vinto la prima edizione del premio Wondy dedicato alla letteratura resiliente. A decretare la vittoria della scrittrice emiliana è stata una giuria presieduta da Roberto Saviano con Daria Bignardi, Paolo Cognetti, Ferruccio de Bortoli, Luca Dini, Donatella Di Pietrantonio, Chiara Fenoglio, Chiara Gamberale, Emanuele Nenna, Paola Saluzzi e Gianni Turchetta.



Barbara Garlaschelli con "Non volevo morire vergine" è stata invece la scrittrice premiata dalla giuria popolare. E' stata Ambra Angiolini a condurre la cerimonia di premiazione al teatro Manzoni di Milano. La serata è stata organizzata dall'associazione "Wondy Sono Io" e ha visto la partecipazione di tanti esponenti del mondo dello spettacolo.



"Wondy sono io" è stata creata in memoria di Francesca Del Rosso, scrittrice e giornalista morta di tumore nel dicembre 2016, fra gli altri dal marito Alessandro Milan. Il premio era aperto a opere edite, scritte in italiano, che raccontano come fare fronte in modo positivo agli ostacoli della vita.