"Piccole Grandi Papere", su Topolino si celebrano i 150 anni del capolavoro di Louisa May Alcott

Per i suoi 150 anni, il capolavoro di Louisa May Alcott, "Piccole Donne", diventa su Topolino, in edicola dal 4 luglio, "Piccole Grandi Papere". Una rivisitazione dell'opera, cioè, proposta dal settimanale in chiave ironica e umoristica, senza perdere di vista, però, i valori fondanti del romanzo, come la famiglia, l'impegno, l'altruismo, la crescita interiore. Si tratta, dunque, di una nuova parodia letteraria disneyana a fumetti, in quattro puntate, scritta da Marco Bosco con i disegni di Silvia Ziche. La coppia Bosco-Ziche si ritrova di nuovo insieme ad esaltare la femminilità delle protagoniste, conciliando i tratti originali delle vere sorelle March con le personalità uniche delle papere, le sorelle Quarch, dopo aver già realizzato le saghe "Dove osano le papere", del 2012, e "Papere alla riscossa", del 2015