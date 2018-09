Operazione street art , a Diamante torna il Festival dedicato all arte urbana

A Diamante, in provincia di Cosenza, le abitazioni diventano quadri perché torna "Operazione street art": il festival dedicato all'arte urbana. Fino al 15 settembre tantissimi artisti internazionali arriveranno nell'antico borgo calabrese per dare il proprio contributo all'evento. Da Sfhir a Tmx, da Ozon a Solo, da Riccardo Buonafede a Stefania Marchetto, questi sono solo alcuni dei nomi che marcheranno con la propria cifra stilistica edifici e facciate della “Città dei Murales". Ecco alcune delle opere realizzate per il festival: i murales completi sono l'eredità lasciata dalla scorsa edizione, mentre quelli in lavorazione sono i nuovi dipinti realizzati per l'occasione. Foto di Luigi Salsini