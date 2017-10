Jeans for refugees : i pantaloni delle star all asta per i rifugiati

"Jeans for refugees": i pantaloni dei vip internazionali, in mostra alla Saatchi Gallery di Londra fino al 30 ottobre 2016, saranno messi all'asta su Catawiki, la casa d’aste online specializzata in oggetti fuori dall'ordinario. L'obiettivo è quello di devolvere il ricavato all'International Rescue Committee, organizzazione volta al sostegno dei rifugiati. Per aggiudicarsi uno dei jeans della collezione, donati, tra gli altri, da Carla Bruni, Elton John, Ryan Gosling, Viktoria Bekham, Tom Waits e Pedro Almodovar, c’è tempo fino al termine della mostra: basta collegarsi a www.catawiki.it.